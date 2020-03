नववर्ष का स्वागत शंख, नगाड़ा, नरसिंघा ताल मजीरे से किया

भीलवाड़ा.

Welcome new year नववर्ष व चेटीचंड का स्वागत शंख, नगाड़ा, नरसिंघाए ताल मजीरे बजाकर किया। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा की धुनी लगाई गई। महंत हंसाराम ने नवरात्र के नौ दिन में मौन एवं एकान्त में रहने का संकल्प किया। आश्रम में माता की नवरात्र स्थापित किए जाकर नवचण्डी का अनुष्ठान शुरू किया। जो कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्ति के लिए होगा।

घरों पर मनाया नववर्ष

Welcome new year भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नववर्ष घरों में ही मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली ने सुबह नव वर्ष पर संघ की ओर से निर्देश मिलने पर रामनाथ योगी के घर पर शाखा लगाई और सभी को मंत्रोचार का उद्धघोष कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी।

आनंदधाम में गुलाब के 5 सौ फूलों से श्रृंगार

आनंदधाम हवेली में गुलाब के 5 सौ फूलों से श्रीजी का श्रृंगार हुआ। राजभोग में पलना दर्शन हुए। मंदिर मुखिया विनोद भट्ट ने बताया कि शहर में लॉक डाउन के कारण ठाकुरजी के भीतर ही दर्शन हो रहे हैं। मनोरथ मंदिर में ही मनाए जा रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर सुबह 7 से 10 बजे तक एवं शाम 4 से 7 बजे तक भागवत का मूल पाठ हुआ। ट्रस्टी राजेंद्र बाहेती, सुमन बाहेती, मंदिर अधिकारी राधेश्याम व्यास ने कोरोना वायरस के प्रकोप को शांत करने की मंगल कामना से पाठ किया।

भगवान झूलेलाल को पहनाया जाएगा रजत मुकुट

नाथद्वारा सराय झूलेलाल कॉलोनी के झूलेलाल मन्दिर में वैशनानी परिवार की ओर से वाटर कूलर व भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर रजत मुकुट पहनाया गया। सिन्धी समाज के प्रवक्ता मूलचन्द बहरवानी ने बताया कि स्व. वैशनानी के पुत्र कमल वैशनानी ने दादा गोविन्दराम की प्रेरणा से 51 हजार रुपए की लागत से यह कार्य किया।

चैत्र नवरात्र में घट स्थापना

पुर । उपनगर पुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में सुबह घट स्थापना की गई। पुर के घटारानी माता, बीड़ा का माता, चामुंडा माता आदि मंदिरों में घट स्थापना की गई। लेकिन कफ्र्यू के कारण श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य रही। मंदिर में भी सुबह एवं शाम को आरती एवं दर्शन के लिए कपाट खोले जा रहे हैं।

सब्जी व खाद्य सामग्री की सप्लाई

पुर। उपनगर पुर में उपभोक्ता भंडार की ओर से दिन में सब्जी एवं खाद्य सामग्री की सप्लाई की गई। वाहन बजरंगपुरा चौराहा पहुंचा एवं खाद्य सामग्री की गाड़ी नीलकंठ रोड पर पहुंची जहां लोगों ने कफ्र्यू के कारण पर्याप्त दूरी रखकर एवं लाइन लगाकर सब्जी एवं खाद्य सामग्री ली।