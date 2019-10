जमीन में धंस गया मोटर, कमरे सहित कुआं

सवाईपुर। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती रेडवास गांव में रविवार को अचानक एक कुआं भर - भराकर जमींदोज हो गया, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हो गया। Wells and motors sunk into the ground in Bhilwara

किसान लादू लाल वैष्णव ने बताया कि कोठारी नदी के पास रतन दास वैष्णव व मनोहर दास वैष्णव का कुएं के पानी से कपास की फसल में सिंचाई की जा रही थी। तभी अचानक कुआं भरभरा कर जमींदोज हो गया। धड़ाम की आवाज सुनकर मनोहर दास मौके पर पहुंचा तो देखा कि कुआं जमीन में समा गया।

कुएं में पानी की मोटर सहित अन्य उपकरण मलबे में दब गए। साथ ही, पानी में एक कमरा भी कुएं में समा गया। वैष्णव ने बताया कि कुएं के ढहने से पानी के अभाव में गेहूं, सरसों व चना की फसल की बुवाई समय पर नहीं होगी। वही कुएं का पुन: निर्माण करने से कुआं निर्माण में लाखों रुपए की लागत आएगी। किसान ने बताया कि मकान में रखा सगसजी के पूजा — अर्चना के सामान को नुकसान नहीं हुआ। Wells and motors sunk into the ground in Bhilwara