भीलवाड़ा में ये क्या, गजब हो गया

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में शुक्रवार को समाप्त हुए सात दिन कोरोना के लिहाज से भारी पड़ गए है। सात दिन में ५७ कोरोना पॉजिटिव आ चुके है, इनमें सर्वाधिक ४२ प्रवासी है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि ५ मई को सूरत से आए दो प्रवासियों के पॉजिटिव आने के बाद नए केस का सिलसिला थम गया, प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस महसूस की, लेकिन दस दिन बाद कोरोना ने जो कहर बरपने का नाम लिया वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। १६ मई को एक साथ सात पॉजिटिव आए और जिले में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा ५० हो गया, अगले दिन यानि १७ को तो कोरोना का बम ही फूट गया और एक साथ २७ नए केस आ गए, इसके बाद तो कोरोना कहर बढ़ता ही गया। १८ मई को ३, १९ को २,२० को २ आए। २१ मई को फिर एक साथ आठ आ गए, २२ मई को भी ८ नए आ गए। यानि २२ मई को कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या १०० हो गई। What a miracle this happened in Bhilwara

पहले तो पार पा लिया था...

देश में भीलवाड़ा कोरोना का पहला एपिक सेंटर बना। इस अवधि में २० मार्च को सबसे पहले ६ पॉजिटिव केस आए, इसके बाद अगले दिन २१ मार्च को ६ और आए। इसके बाद गिनती के केस आते गए और २९ मार्च तक कुल २५ पॉजिटिव आए। यानिकि कोरोना काल के सबसे घातक समय यानि दस दिन में ही कुल २५ केस ही आए थे, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की टीम जिस प्रकार से कार्य किया वो देश में भीलवाड़ा मॉडल के रूप में मिसाल बन गई थी लेकिन डेढ़ माह बाद प्रवासियों के कारण अचानक बदली स्थिति ने भीलवाड़ा को फिर उसी दोराहे पर ला खड़ा किया है। corona in bhilwara

