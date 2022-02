Bhilwara in the budget बजट में भीलवाड़ा को ऐसा क्या मिला, जानिए

What did Bhilwara get in the budget, know मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले राज्य बजट में वस्त्रनगरी के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। बजट में बड़ी घोषणा वस्त्रनगरी को राजस्थान का स्मार्ट सिटी बनाने की हुई है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है।

भीलवाड़ा Published: February 25, 2022 11:41:47 am

Bhilwara in the budget भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले राज्य बजट में वस्त्रनगरी के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। बजट में बड़ी घोषणा वस्त्रनगरी को राजस्थान का स्मार्ट सिटी बनाने की हुई है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। इतना ही नहीं बजट घोषणा के अनुसार गुलाबपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलेगा और रायपुर के खेमाणा, गंगापुर के खांखला, शाहपुरा के फतेहपुरा समेलिया, करेड़ा की कीडीमाल नए औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होंगे। गहलोत ने बजट में जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाना खोलने व एक और पारिवारिक न्यायालय खोलने की भी घोषणा की है। शहर में पुलिस मोबाइल यूनिट भी मिलेगी।

बजट में जिले में राजकीय कर्मचारी, रोडवेज कर्मी व संविदा कर्मी भी हुई राहत की बौछारों से खुश है। बिजली उपभोक्ता ५० यूनिट तक घरेलू उपभोग को मुफ्त करने से भी खुश है। पहली बार कृषि को भी बजट के रूप में शामिल किए जाने और कृषि क्षेत्र में ग्यारह नई योजना शुरू किए जाने का भी जिले में किसानों ने स्वागत किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का सेवा दायरा बढऩे व पालनहार योजना का मानदेय भी सौगात से कम नहीं है।

मिनी फूड पार्क की सौगात

बजट में गहलोत ने करेड़ा तहसील के ज्ञानगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। मांडलगढ़ के धाकडख़ेड़ी में नया ३३केवी जीएसएस बनेगा, मांडल में मिनीफूड पार्क की सौगात मिली है, बदनोर के जगपुरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र भी खोलने की घोषणा हुई है। मोबाइल कैंसर डाइग्नोस्टिक वेन भी जिले को मिलेगी। राज्य बजट में खुले सौगात के पिटारे में भीलवाड़ा में २० करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण भी शामिल है। इसी प्रकार गहलोत ने भीलवाड़ा में गुरलां-मांडलगढ़, भीलवाड़ा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर सड़क, भीण्डर-रामगढ़ वाया फतेहनगर-गंगापुर-रायपुर-करेड़ा मार्ग के मरम्मत कार्य के लिए ९३ करोड़ रुपए मंजूर किए है। What did Bhilwara get in the budget, know

