बेटी ने ऐसा क्या सवाल कर दिया, लक्ष्मण हो गए परेशान

सोशल प्राइड-रोटी बैंक

lado What did the daughter ask her, did Lakshman get disturbed? एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़े तो दुनियां में कोई भूखा नहीं सोए, मानवीयता के इसी पहलु को सार्थक करने के लिए 'लाडो स्पोट्र्स क्लबÓ ने शहर में ' रोटी बैंकÓ की स्थापना की है। संस्थापक लक्ष्मणसिंह राठौड़ विभिन्न खेलों के कोच होने के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े होने से उन्होंने अपने शिष्यों से दैनिक सहयोग मांगा है तो बापूनगर क्षेत्र के लोगों से रोजाना दो-दो रोटी।