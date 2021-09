सांसद व विधायकों ने ऐसा क्या कर दिया कि मामले दर्ज हो गए

What did the MPs and MLAs do that cases were registered जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जनहित के मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ बुधवार को जहाजपुर से कोटड़ी होते हुए भीलवाड़ा तक आक्रोश रैली निकाली। प्रशासन की अनुमति के बिना रैली निकालने पर सुभाषनगर पुलिस ने बुधवार देर रात को चित्तौडग़ढ़ सांसद सीपी जोशी के साथ ही भीलवाड़ा जिले के विधायक गोपीचंद मीणा, गोपाल खण्डेलवाल व विटलशंकर अवस्थी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली समेत 50 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है