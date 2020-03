बहेडि़या ने संसद में ये क्या बोल दिया...

भीलवाड़ा। सांसद सुभाष चन्द्र बहेडिय़ा ने लोकसभा में मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पैरवी की बहेडि़या ने नियम 377 के तहत सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की और बताया कि देश में जनसंख्या तेजी से बढ रही है।

उनका कहना था कि देश की जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक हो गई है, यह दुनियां की 20 प्रतिशत है जबकि हमारे संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन इत्यादि मात्र 2 से 4 प्रतिशत ही है यदि समय रहते जनसंख्या विस्फ ोट को रोका नही गया तो आने वाली पीढियां, खाद्यान्न, जल सहित प्राथमिक संसाधनों एवं रोजगार के लिए तरसेगी।

जनसंख्या वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बढता जा रहा है। देश में बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं बढ रही है। जनसंख्या असंतुलन से अपराध बढ रहे, चोरी, डकैतीए घरेलू हिंसा, अलगाववाद, कट्टरवाद और पत्थरबाजी के पीछे भी कही न कही जनसंख्या वृद्धि और उसके कारण बढ रही बेरोजगारी बड़ा कारण है।

बहेडिय़ा ने सदन में कहा कि टैक्स देने वाले हम दो हमारे दो नियम का पालन करते है, लेकिन इस टैक्स से सरकारी लाभ लेने वाले जनसंख्या में बेतरतीब वृद्धि कर रहे ह।ै इस पर नियन्त्रण करना तथा सरकारी सुविधाएं जो राशनए सब्सीडीए एवं मुफ्त ईलाज इत्यादि है उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर पालना न करने वालों पर पाबन्दी लगाना आवश्यक है। बहेडिय़ा ने अवगत कराया कि हमने जिस मजबूत राष्ट्र का सपना संजोया है वह जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना पूरा होता दिखाई नही पड़ रहा है। बहेडिय़ा ने सदन के माध्यम से सरकार से जनसंख्या नियन्त्रण कानून बनाने एवं इसके माध्यम से स्वस्थए सबल एवं श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करने मांग की ।