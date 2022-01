नगर परिषद ने अब क्या बहाना बनाया...

प्रशासन शहरों के संग की समीक्षा करने आए प्रमुख शासन सचिव ने कसा तंज

भीलवाड़ा।

What excuse did the city council make now?प्रशासन शहरों के संग अभियान में कम पट्टे जारी होने को लेकर गुरुवार को जिले के निकायों की प्रगति व समस्या पर परिषद सभागार में कार्यशाला हुई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने परिषद आयुक्त दुर्गाकुमारी की प्रगति रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए। मीणा ने परिषद की पिछड़ी रैंक को लेकर तंज कसा।

भीलवाड़ा Published: January 07, 2022 08:35:16 am

भीलवाड़ा।

What excuse did the city council make now?प्रशासन शहरों के संग अभियान में कम पट्टे जारी होने को लेकर गुरुवार को जिले के निकायों की प्रगति व समस्या पर परिषद सभागार में कार्यशाला हुई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने परिषद आयुक्त दुर्गाकुमारी की प्रगति रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए। मीणा ने परिषद की पिछड़ी रैंक को लेकर तंज कसा।

नगर परिषद ने अब क्या बहाना बनाया...

मीणा-दुर्गा का आमना सामना

What excuse did the city council make now? सचिव मीणा ने कहा, परिषद फिसड्डी क्यों है? आयुक्त दुर्गा-जोनल प्लान नहीं बनने से समस्या थी, जो अब दूर हो गई। मीणा-राज्य में भीलवाड़ा का ९०वां नम्बर है, जबकि परिषद मात्र ३४ है। इससे भी नीचे है भीलवाड़ा। आपकी रैंकिंग काफी नीचे है। दुर्गा-अब प्रोग्रेस बढ़ा देंगे। मीणा-अब जोनल प्लान का बहाना खत्म हो गया या है। आयुक्त-सर अब क्लीयर हो गया है। मीणा-अब नया कौनसा बहाना बनाया। दुर्गा-सर, कोई बहाना नहीं है। अब प्रोग्रेस करेंगे। मीणा-अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जोनल प्लान का बहाना खूब चल गया। दुर्गा-वह इश्यू क्लियर हो गया। अब कोई बहाना नहीं है। लगातार प्रयास कर रहे हैं।

बाबू की भूमिका अहम

What excuse did the city council make now? मीणा ने कहा कि पट्टे जारी करने में बाबूओं की भूमिका अहम है। बाबू तैयार है तो पट्टा भी तैयार हो जाएगा। आयुक्त ने कहा कि भीलवाड़ा परिषद एकमात्र निकाय है, जहां हर वार्ड का रजिस्ट्रर है कि किसके पास पट्टा है। मीणा ने कहा कि रजिस्ट्रर की सूचना मुझे मुहैया कराए ताकि उस पर काम किया जा सके।

जनता नहीं, दलालों के हो रहे काम

What excuse did the city council make now? परिषद की खिंचाई देख उपसभापति रामलाल योगी बोले, शहर में दस हजार ऐसे मकान हैं, जो योजना क्षेत्र के नाम से पट्टे नहीं बन रहे हैं। सरकार की मंशानुसार आमजन के काम नहीं हो रहे हैं। जनता के काम नहीं होते और दलाल जाते ही काम करा लाते हैं। नगर विकास न्यास के गठन से पहले से लोग रह रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में लोगों को पट्टे मिले तो अब क्यों नहीं। मीणा ने कहा-यह कॉलोनी परिषद को दे दे तो पट्टे बन जाएंगे क्या? योगी ने कहा, हम बना देंगे। मीणा बोले-जो है, उनको तो पहले पट्टे दो।

पार्षद बोले तो टोका

पार्षद मुकेश शर्मा देबू ने १९६२ में पंचायत के पट्टा जारी होने के बावजूद कार्मिकों के इस जमीन को बंजर बता पट्टे से इनकार करने का मुद्दा उठाया। इस पर मीणा ने टोका-आपको बोलने को नहीं कहा था। देबू बोले-जनप्रतिनिधि हूं। हम नहीं बोलेंगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? मीणा ने कहा-मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूं। इस पर देबू ने जवाब दिया-आप भी हमारी तरह जनता का भला करने के लिए हैं। मीणा ने कहा, राजनीति कर रहे हो तो देबू ने जवाब दिया-नहीं, हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मामला बढ़ता देख सभापति राकेश पाठक ने अपनी बात कहकर ध्यान हटाया।

सभापति पाठक ने लगाया आरोप

Chairman Pathak made the allegation सभापति पाठक ने आरोप लगाया कि आरसी व्यास योजना क्षेत्र में १० हजार मकान है। डिस्ट्रर्ब एरिया है। वहां पांच बीघा जमीन में खातेदार ने एक भी मकान नहीं बना रखा। खातेदार ने जमीन डी नोटिफाइड कर चार माह पहले कृषि भूमि के पट्टे ले लिए। यह किसी बापू की आराजी है। जब व्यक्ति विशेष की पांच बीघा जमीन डी नोटिफाइड होकर कृषि भूमि के नाम पर पट्टे बन सकते है तो आजाद नगर, संजय कॉलोनी में दस हजार लोग बसे हैं। उस जमीन को डी नोटिफाइड कर पट्टे क्यों नहीं बना सकते? मीणा ने कहा कि राज्य में योजना क्षेत्र में लाखों मकान है, लेकिन न्यायालय की रोक के कारण पट्टे नहीं दे पा रहे हैं।

समय से पहले खत्म कार्यशाला

मामले को उलझता देख मीणा ने तुरन्त कार्यशाला समाप्त करने की घोषणा कर दी। यह शाम साढ़े चार बजे तक चलनी थी। न्यास सचिव आर्य ने प्रगति रिपोर्ट के साथ मेडिसिटी योजना, गांधी वाटिका व सांगानेर ब्रिज की जानकारी दी। गंगापुर, आसीन्द, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़, गुलाबपुरा नगर पालिका के ईओ ने रिपोर्ट व समस्याएं रखी। निदेशक (आयोजना) विनयकुमार दलेला, उप निदेशक (क्षेत्रीय) अनुपमा टेलर, एडीएम राजेश गोयल, विशेषाधिकारी रजनी माधीवाल आदि उपस्थित थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें