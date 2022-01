पुर आरओबी से दूर हो सकेगी क्या खामियां, जानिए

भीलवाड़ा Published: January 04, 2022 10:30:39 pm

भीलवाड़ा। शहर में गंगापुर रोड स्थित पुर आरोबी के दोनों ओर गोल चक्र के साथ तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। शहर में लोक परिवहन बस सेवा के लिए तीन स्टॉपेज बनेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 17 जनवरी से मनाया जाएगा। What flaws can be overcome by Pur ROB, know at bhilwara

जिला सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन समिति की बैठक मेें जिला कलक्टर एवं जिला सडक सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन समिति अध्यक्ष शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गत बैठकों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं होने पर कलक्टर नकाते ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को पाबंद भी किया।

बैठक में शहर मे लोक परिवहन बसों के ठहराव के लिए राजीव गांधी रिंग रोड़ (आरओबी), चित्तौड़ रोड़ (आरओबी), अहिंसा सर्किल पर बस स्टापेज स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में स्थल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 17 जनवरी 2022 से 16 फ रवरी, 2022 तक मनाने तथा प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा हुई। सड़क सुरक्षा माह में सड़क सुरक्षा मेले वे प्रदर्शनी, एजुकेशन एवं एनफ ोर्समेंट ड्राइव पर सभी हितधारक विभागों की मदद से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

तकनीकी खामी होगी दूर

कलक्टर नकाते ने गंगापुर रोड स्थित पुर आरोबी के दोनों ओर गोल चक्र के साथ तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास को संयुक्त रूप से निर्देशित किया। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरुस्कार 2021 के लिए संबंधित विभागों से एक जनवरी 2022 तक डेटा मांगे गए

११ ब्लैक स्पॉट में ९ सुधरे एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल गढ़वाल ने वर्ष 2020 व 2021 में जिले में एनएचएआई मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के दुरूस्तीकरण की जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2021 मे चिन्हित सभी 11 ब्लैक स्पॉटों का परिवहन, पुलिस एवं एनएचएआई द्वारा दो बार संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। इनमे से 9 का दुरूस्तीरण हो चुका है तथा अन्य प्रक्रियाधीन है।

गुड सेमेरिटन होगा पुरस्कृत

बैठक में बैठक में जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पुंॅचाने वाले गुड सेमेरिटन को राज्य सरकार की जीवन रक्षक योजना के तहत पांच हजार रुपए का नगद एवं प्रशस्ति पत्र पुरस्कार दिए जाने की योजना के बारे में बताया। प्रबंधन समिति की गतिविधियों व आगामी कार्य योजनाओं की भी जानकारी दी।

ड्राइवरों को दिया जाए प्रशिक्षण

ट्रांसपोर्ट एसोसियशन के अध्यक्ष विश्वबन्धु सिंह राठौड़ ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ड्राइवरों के लाईसेंस नवीनीकरण के समय अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एन के राजौरा ने कम उम्र के छात्रछात्राओं द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के दुपहिया व चौपहिया वाहन नही चलाने के लिए सभी स्कूलों को पत्र लिखने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक मे सहाड़ा विधायक गायत्री देवी ने भी सुझाव दिए।

