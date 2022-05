cars have become balls of fire यह क्या, कारें ही बन गई आग के गोले

भीलवाड़ा Published: May 16, 2022 01:13:53 pm

What is this, cars have become balls of fire भीलवाड़ा जिले में रविवार को दो अलग-अलग घटना में चलती कार में आग लग गई। घटना से हाईवे पर अफरातफरी मच गई। इस दौरान दोनों कार जलकर नष्ट हो गई और आवगमन भी बाधित रहा। लेकिन सतर्कता से कार में सवार सभी लोग सुरक्षित निकल आए। कारों में आग लगने का मुख्य कारण भीषण गर्मी से स्पार्किग होना माना जा रहा है।

मांडल में अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को दिन चलती हुई कार भभक गई । हालांकि घटनाक्रम में कोई जनहानि तो नही हुई मगर कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई । फ ायर बिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया गया । चौकी प्रभारी चिराग अली ने बताया कि रविवार दोपहर केकड़ी निवासी रविन्द्र सिंह उसका पुत्र राजपाल सिंह व पुत्रवधू उषा कंवर निजी कार्य से भीलवाड़ा आ रहे थे। गुढा चौराहा के निकट अचानक बोनट से धुंआ निकलता देख चालक राजपाल सिंह ने कार रोक दी। कार में मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और कार से बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इससे हाईवे पर अफरातफरी मच गई और आवागमन ठप हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई । कंचन प्रोसेस से दमकल वाहन मंगवा कर आग पर काबू पाया । जब तक कार जलकर नष्ट हो गई । एसी में स्पार्किग से लगी आग दौलतगढ़ में पालड़ी मार्ग पर रूपपुरा गांव के घाटी के पास रविवार दोपहर चलती कार के दौरान एसी में से धुआं उठा देख कर चालक रणजीत सिंह जालरा ने कार रोक दी। कार रूकने कुछ देर बाद ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपेटों से कार को घिरा देख कर हाईवे पर अफरातफरी मच गई और लोग बचाव के लिए दौड़े। घटना से दोनों ओर वाहनों का आवागमन थम गया। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से कार जल कर नष्ट हो गई। चालक ने बताया कि वह भीलवाड़ा जा रहे थे , इसी दौरान अचानक एसी से गर्म हवा आने लगी। नीचे उतर कर बोनट खोला तो आग लग रही थी। पढ़ना जारी रखे

