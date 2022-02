What is this in Bhilwara Police एफ आईआर यहां दर्ज होती है, जांच कोई और करता है

What is this in Bhilwara Police यह है भीलवाड़ा का प्रतापनगर थाना। जनवरी माह में प्रदेश में यह थाना सुर्खियों में रहा। दिलचस्प पहलू यह है कि यहां मामलों की एफआईआर थानाप्रभारी दर्ज करते है, लेकिन जांच उनको नहीं दी जाती। संगीन आरोप और मामला बड़ा होने से उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच का जिम्मा किसी और को मिलता है।

भीलवाड़ा Published: February 05, 2022 11:17:56 am

केस-१

मूकबधिर युवती से गैंगरेप का मामला प्रतापनगर थाना पुलिस ने गत दिनों चित्तौडग़ढ़ से मिली एफआर के बाद दर्ज किया। दो जनों पर आरोप लगे। मामले की जांच स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम वुमन के डीवाईएसपी राहुल जोशी को सौपी गई। जांच के बाद दो जने गिरफ्तार हो चुके है।

FIR is registered here, someone else investigates

केस-२

भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक ने अजमेर जिला प्रमुख के पति भंवरसिंह पलाड़ा पर तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया। मामला प्रतापनगर थाना पुलिस ने दर्ज किया। मामले की जांच पहले शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा को सौंपी गई। उसके बाद जांच बदल कर एएसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी को दी गई।

इसे लेकर भीलवाड़ा में चर्चा का दौर रहा। यहां दर्ज हुए दोनों मामले ने तो भीलवाड़ा में हड़कम्प मचा दिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हैनी टे्रप में फंसाने की साजिश भी इसी थाना क्षेत्र के इलाके में रची गई। सर्किट हाउस के सामने होटल में रख्ी साजिश प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आती है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने होटल पहुंच कर रिकॉर्ड का मिलान भी किया, लेकिन मामला जोधपुर का होने से जांच जोधपुर पुलिस कर रही।

तहसीलदार लालाराम से शुरूआत, अफसर भी आए रडार पर प्रदेश में भीलवाड़ा के सुर्खियों में रहने की शुरुआत तहसीलदार लालराम यादव की ट्रेप की कार्रवाई से हुई। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सर्विलांस के जरिए तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते भीलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव को गिरफ्तार किया। उसके साथ चार और जने गिरफ्तार हुए। इस मामले में भीलवाड़ा के अफसरों को भी एसीबी ने रडार पर लिया, जिनकी जांच चल रही है। प्रदेश में इस मामले को लेकर चर्चा रही। जिले में सर्विलांस से टे्रप का भी पहला मामला रहा।

वापस भीलवाड़ा के पाले में गेंद

मूकबधिर युवती से रेप और गैंगरेप को लेकर विवाद हुआ। भीलवाड़ा पुलिस गैंगरेप बता रही थी तो चित्तौडग़ढ़ के अधिकारी रेप कह रहे थे। अलवर का मामला अभी थमा भी नहीं था कि यहां भी मूक बधिर युवती के अस्पताल पहुंचने के बाद गैंगरेप ने हड़कम्प मच दिया। चित्तौडग़ढ़ पुलिस ने मामले को लेकर वापस गेंद भीलवाड़ा के पाले में डाल दी।

भीलवाड़ा पुलिस पर आरोपों की बौछार

महिला एसआई के साथ हुए बलात्कार के मामले में भीलवाड़ा पुलिस ही विवादों में आ गई। पहले पीडि़ता की रिपोर्ट छह घण्टे तक दर्ज नहीं करने और बाद में कार्रवाई नहीं करने की पीडि़ता की रिपोर्ट देने के बाद सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रदेश में यह मामला खूब चर्चित इसलिए भी हुआ कि इसमें आईपीएस से लेकर आरपीएस तक के नाम शामिल थे। भीलवाड़ा और किशनगढ़ में तैनात दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलंबित भी हुए। इस मामले में पीडि़ता के जांच अधिकारी पर अंगुठी उठाने से अनुसंधान अधिकारी बदलना पड़ा।

