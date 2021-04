यह क्या,कलक्टर के घर में ही घुस गया सांप

What is this, the snake entered the bhilwara collector's house itself जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते के राजकीय आवास स्थित स्टाफ कक्ष में रविवार सुबह सांप घुस गया। इससे यहां मौजूद स्टाफ में अफरातफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत व वनपाल छोटू लाल कोली कलक्टर आवास पहुंचे।

यहां रेसक्यू टीम ने पांच मिनट की मशक्कत के बाद एक हिस्से में छिपे सांप के बच्चे को पकड़ लिया। राणावत ने बताया कि कलक्टर आवास में सांप घुस आने की सूचना पर १५ मिनट में मौके पर पहुंच गया। यहां सेंड बोआ प्रजाति का बिना जहर का बेबी स्नेक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उसे वापस जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।

इधर, रेस्क्यू के दौरान जिला कलक्टर नकाते निजी कक्ष में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।