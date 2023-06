यह क्या, चोर कार के चारों टायर खोल ले गए

भीलवाड़ाPublished: Jun 01, 2023 09:52:14 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

चोर कार के एक-दो नहीं पूरे चारों ही टायर खोल कर ले गए, इतना ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बार कार को पत्थरों पर टिका कर भाग छूटे। चोरी की यह वारदात चित्तौड़गढ़ शहर में हुई। वही चोरों ने मंगलवाड़ चौराहा पर दो सूने मकानों में हाथ दिखा दिए। What is this, thieves took away all four tires of the car

यह क्या, चोर कार के चारों टायर खोल ले गए

चित्तौड़गढ़ कोतावली थाना अन्तर्गत बुधवार रात्रि एक मकान के बाहर कार के चारों टायर चोरी हो गए। एएसआई अश्विनी कुमार ने बताया कि मोती बावजी रोड स्थित साई नगर निवासी आसिफ मंसूरी ने इस आशय की रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि मकान के बाहर खडी कार के चारों टायर अज्ञात चुरा ले गए। सुबह कार पत्थरों पर टिकी मिली। रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है। yah kya, chor kaar ke chaaron taayar khol le gae