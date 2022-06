sports minister in Rajasthan राजस्थान में मंत्री जी की यह कैसी घोषणा

sports minister in Rajasthan] What kind of announcement of this minister in RajasthanWhat kind of announcement of this minister in Rajasthan

भीलवाड़ा Published: June 06, 2022 12:42:48 pm

नरेन्द्र वर्मा minister in Rajasthan ढाई माह पहले भीलवाड़ा में आयोजित फैडरेशन कप वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पहली बार राजस्थान की बेटियों ने कांस्य पदक जीता तो प्रदेश खेल मंत्री अशोक चांदना ने टीम की महिला खिलाडिय़ों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी। नौकरी की आस में कई खिलाडिय़ों ने जयपुर में खेल से लेकर राजस्थान स्पोट्र्स कौंसिल तक चक्कर लगाकर थक गई। अब स्पोट्र्स कौंसिल ने कहा कि फैडरेशन कप में पदक जीतने वाली खिलाडिय़ों को आउट ऑफ टर्म नौकरी का प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में आस लगाए बैठी कई खिलाडिय़ों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है।

राजस्थान में मंत्री जी की यह कैसी घोषणा

राजस्थान एवं जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में गत मार्च में भीलवाड़ा के नगर परिषद स्टेडियम में 35 वीं फैडरेशन कप चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि खेल मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान की महिला टीम को पहली बार कांस्य पदक जीतने पर शाबासी दी थी। उन्होंने इसे इतिहास रचना बताते हुए टीम की खिलाडिय़ों को आउट ऑफ टर्म के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इस घोषणा पर राजस्थान की बेटियों के साथ वॉलीबाल संघ के पदाधिकारियों ने भी हर्ष जताया था। स्पोट्र्स कौंसिल ने दे दिया झटका घोषणा के एक माह बीतने के बावजूद जब राज्य सरकार, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल और खेल प्रशिक्षण केन्द्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो राजस्थान वॉलीबॉल संघ एवं जिला वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने इस बारे में संबंधित विभागों को पत्र लिखे। राजस्थान वॉलीबाल टीम की खिलाड़ी भी नौकरी की आस में स्पोट्र्स कौंसिल के कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें ंसंतोषजनक जवाब नहीं मिला। कई चक्कर काटने के बाद पिछले दिनों जब ये खिलाड़ी फिर जयपुर पहुंचे तो इस बार अधिकारियों का जवाब सुनकर वे सकते में आ गए। घोषणा से पहले नियम की हों जानकारी खिलाडिय़ों ने पत्रिका को बताया कि जयपुर में अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से स्पष्ट इंकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि नेशनल फैडरेशन में पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को खेल कोटे में आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी देने का प्रावधान ही नहीं है। इससे हताश और नाराज खिलाडिय़ों का कहना था कि यदि नियमों व प्रावधानों के नौकरी देने का ही प्रावधान नहीं है तो तो मंत्री को सार्वजनिक मंच से नौकरी देने की घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी। इस मामले में खेल मंत्री अशोक चांदना से मोबाइल पर बात करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। राज्य सरकार करें प्रयास '' खेल मंत्री ने राजस्थान टीम की बेटियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने की घोषणा की है। टीम की कई सदस्य अभी सरकारी नौकरी में नहीं है। उन्हें घोषणा के अनुरूप नौकरी दी जानी चाहिए। देश की प्रमुख प्रतियोगिता में नेशनल फैडरेशन कप शामिल है। यदि विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान नहीं है तो राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।- शिवराम खटीक, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजस्थान वॉलीबॉल संघ स्पोट्र्स कौंसिल ही अधिकृत '' आउट ऑफ टर्म नौकरी देने की घोषणा कार्यक्रम में हुई हैं। खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी देने के प्रावधान तय है। इस मामले में ये प्रावधान पूरे हो रहे है या नहीं। यह समझना भी जरूरी है। इस मामले में निर्णय के लिए राज्य सरकार व स्र्पोट्स कौंसिल ही अधिकृत है। - ओमप्रकाश गुर्जर, जिला खेल अधिकारी भीलवाड़ा पढ़ना जारी रखे

