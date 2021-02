खाप का यह कैसा फरमान, पढिए...

करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली पंचायत के गुर्जर खेड़ा गांव में खारोल समाज की खाप पंचायत के फैसले पर एक परिवार छह साल से दंड स्वरूप बड़ी राशि चुका रहा है, इसके बावजूद हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। इस आशय का मामला करेड़ा पुलिस ने एक दर्जन पंचों के खिलाफ दर्ज किया। What kind of decree of Khap in bhilwara