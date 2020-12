दूल्हे की यह कैसी बारात, कार ना बस, सिर्फ बैलगाडिय़ां

भीलवाड़ा। कोरोना काल में प्राचीन परम्पराएं एवं रीति रिवाज फिर से जिन्दगी का हिस्सा बनने लगे है। बड़े बुजुर्गों से सुनी जिन्दगी की कहानी को युवा पीढ़ी में नए सबक के रूप में लाने का ही एक अनूठा प्रयास आसीन्द के सुखामंड के किसान चांदमल शर्मा ने किया है। वो अपने पुत्र राकेश की बारात लग्जरी वाहनों के बजाए बैलगाड़ी से ले गए। बैलगाड़ी से बारात निकली तो आठ किलोमीटर तक की दूरी बैलों की घंटियों व बारातियों के नाचे गाने से गूंज उठी। इस बैलगाड़ी बारात में सांसद सुभाष बहेडिय़ा भी बाराती के रूप में शामिल थे। What kind of procession, no car, no bus, only bullock cartsin bhilwara

आसीन्द क्षेत्र के सुखामंड से ८ किलोमीटर दूर रतनपुरा लाछुड़ा के लिए बैलगाड़ी पर बारात निकली तो राह में हर कोई चकित नजर आया और हैरत से दूर तक बारात को निहारने का मोह भी नहीं छोड़ पाया। दुल्हन मधु भी बैलगाड़ी से अपनी ससुराल पहुंची। सुखामंड के किसान चांदमल शर्मा के बेटे राकेश शर्मा का ब्याह ७ दिसम्बर को रतनपुरा की मधु के साथ हुआ। दूल्हा परिजनों और रिश्तेदारों के साथ बैलगाडिय़ों में बारात लेकर रतनपुरा पहुंचा। बारात के लिए डेढ़ दर्जन से ज्यादा बैलगाडि़यां विशेष रूप से तैयार की गई थी। इन आकर्षक रंग रोगन और सजावट के साथ केल के पते और केसरिया पताकाएं लगाए गए थे।

दूल्हे के पिता चांदमल बताते है कि शादी तय होने के बाद से ही परिवारजनों ने कुछ अलग करने का तय किया था। इसके तहत बैलगाड़ी पर बारात ले जाने का निर्णय किया गया। पुराने समय में बैलगाडि़यों पर ही बारात जाया करती थी। बारात सुखामंड से रवाना होकर कुमावतों का खेड़ा, झालीमाता गांव, सोजी का खेड़ा, झाली चौराहा, गराडिय़ा चौराहा, बीड़ा का खेड़ा होते हुए करीब दो घंटे में रतनपुरा पहुंची। इस बारात मेंं सांसद के साथ ही समाज के प्रबृद्ध एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।