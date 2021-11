यह कैसा अनुसंधान, पुलिस के निशाने पर परिवादी भी

What kind of research is this, the complainant is also the target of the police भीलवाड़ा व्यवसायी से पांच लाख की लूट व महिला के साथ एक होटल में सामूहिक गैंग की घटना पुलिस अनुसंधान में फर्जी साबित होने के बाद पुलिस अब अन्य मामलों की जांच में परिवादियों पर भी शक का शिकंजा कसने लगी है। ऐसे में कई परिवादियों व उनके परिजनों की पीड़ा कही अधिक बढ़ गई है।