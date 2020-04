ये कैसी स्क्रीनिंग: कोई बांगड़ अस्पताल गया क्या, चलों हो गया सर्वे

भीलवाड़ा.

What kind of screening: Someone went to Bangar hospital चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। मतलब इन लोगों को कोई बीमारी नहीं है। विभाग का दावा है कि 2100 टीमों ने घर-घर जाकर यह स्क्रीनिंग की है। उधर, हकीकत यह है कि इस स्क्रीनिंग के नाम पर केवल पूछताछ हुई है। इसमें भी केवल चार सवाल पूछे गए हैं। What kind of screening: Someone went to Bangar hospital इन सवालों का जवाब मिला और इसे ही स्क्रीनिंग मान लिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद कोरोना वायरस से लडऩे के लिए घर-घर जाकर चिकित्सा विभाग व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम सर्वे कर रही है। जो मात्र खानापूर्ति साबित हो रहा है। टीम के सदस्य घर जाकर केवल इतना ही पूछ कर अपने कार्य की इतिश्री कर रहे हैं की आपने बांगड़ हॉस्पिटल में तो किसी को नहीं दिखाया, घर में कितने आदमी है। कोई बाहर से तो नहीं आया। अपने दस्तावेज के कॉलम भरके प्रशासन को आंकड़े दे रहे हैं। ओर जिला प्रशासन इन आंकड़ों के आधार पर सर्वे का प्रथम व द्वितीय चरण पूरा करने का एलान कर अपनी पीठ थपथपा रहा है। इस सर्वे में कितनी सच्चाई है यह जानने का प्रयास प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है।

घरों में जाते ही हो गई ड्यूटी

चिकित्सा व अन्य विभाग की टीम कुछ घरों में जाकर केवल अपनी ड्यूटी निभाकर हाजरी भर रही है। पूरे घरों में भी नहीं जा रहे है। या अन्य लोगों से ही पड़ौसी की जानकारी जुटा रहे है। जिस तरह से टीम के लोग पुछताछ कर रहे है। उससे सर्वे के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। टीम के लोग घर का दरवाजा खटकटा कर या डोरवेल बजाकर लोगों को बाहर बुला रहे है। जो लोग बाहर आ रहे है उससे केवल इतना ही पूछ रहे है कि घर में कितने लोग है। किसी को बुखार तो नहीं। कुछ लोग तो घर के बच्चों के बताए अनुसार अपने कागज की पूर्ति कर रहे है। टीम जिस क्षेत्र में जा रही है। उस क्षेत्र के चार-पाच घरों में जाकर अपना सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रही है। बाकी घरों में नहीं जा रहे है। टीम किस घर में गई इसका कोई सबूत नहीं है।

सर्वे का कोई सबूत नहीं

पोलियों की दवा पिलाने के दौरान चिकित्सा टीम घर के बाहर चौक से उस दिन का तारीख व कोड लिखते है। हांलाकि कुछ मकानों के बाहर तारीक व सीओ-19 भी लिखा गया है। लेकिन यह स्थिति सभी जगह नहीं है। यह स्थिति भी सामने आई है कि सर्वे टीम केवल छोटे बच्चों से ही जानकारी लेकर आग बढ़ रही है।

ये चार सवाल पूछकर कर रहे हैं इतीश्री

01- आपने बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज तो नहीं कराया या किसी से वहां मिलने तो नहीं गए

02- घर में कितने आदमी है। कोई विदेश से तो नहीं आया।

03- किसी को सर्दी-खांसी, जुखाम व बुखार तो नहीं है।

04- उम्र नाम सहित परिवार की जानकारी का कॉलम भरा जा रहा है।

बड़ा सवाल: जो बाहर से आए उनका क्या

अभी गांवों में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। जो अभी भी गांवों में हैं। इन लोगों की कोई जांच नहीं हुई है। केवल इनसे पूछताछ ही की गई है। ऐसे में यह चूक भारी पड़ सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आने की सूचना ही नहीं दी है। ऐसे में कोई जांच नहीं हो सकी है।