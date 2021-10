भीलवाड़ा में यह कैसा सिस्टम, अब कर रहे ट्री गार्ड पर माथा पच्ची

What kind of system is this in Bhilwara, now the tree guards are doing भीलवाड़ा शहर को हरा भरा रखने के लिए ट्री गार्ड बनाने का ऑन लाइन टेंडर नगर परिषद को भारी पड़ गया है। मानसून की विदाई हो गई और सर्दी ने दस्तक दे दी है, इसके बावजूद नगर परिषद को नए ट्री गार्ड नहीं मिल सके है।

भीलवाड़ा। शहर को हरा भरा रखने के लिए ट्री गार्ड बनाने का ऑन लाइन टेंडर नगर परिषद को भारी पड़ गया है। मानसून की विदाई हो गई और सर्दी ने दस्तक दे दी है, इसके बावजूद नगर परिषद को नए ट्री गार्ड नहीं मिल सके है। दूसरी तरफ नगर विकास न्यास को 30 जून तक शहर में करीब डेढ़ करोड़ के ट्री गार्ड मय पौधे लगाने थे, लेकिन न्यास ने ट्री गार्ड व पौधे लगाने ही अब शुरू किए है।

नगर परिषद ने हराभरा तथा नीट एंड क्लीन भीलवाड़ा मुहिम के तहत छह हजार ट्री गार्ड शहर में लगाने के लिए ऑन लाइन टेंडर मांगे थे, अजमेर जिले की ब्यावर की एक फर्म के नाम 45 लाख रुपए में यह टेंडर छूटा। वर्ष 2020 में 750 रुपए प्रति ट्री गार्ड की बजाए इस बार दर 650 रुपए प्रति ट्री गार्ड आने से परिषद ने अगस्त माह के अंत में वर्क ऑडर भी जारी कर दिया, लेकिन डेढ माह बीतने आए लेकिन संबधित एजेंसी ने अभी तक ट्री गार्ड ही नहीं बनाए। नगर परिषद की नई शर्त के अनुसार एजेंसी को प्रत्येक ट्री गार्ड पर नगर परिषद के नाम के साथ ही वर्ष 2021 व ट्री गार्ड का नम्बर भी अंकित करना है।

बीते साल के स्टॉक का सहारा

नगर परिषद ने वर्ष 2020 में छह हजार ट्री गार्ड बनवाए थे, इनमें से 4500 ट्री गार्ड ही शहर में लगे, शेष ट्री गार्ड परिषद के स्टोर में थे। बकाया स्टॉक के सहारे, परिषद ने इस साल कुछ पार्षदों व संगठनों को ट्री गार्ड बांटे है। अधिकांश पार्षद व संगठन अगस्त माह से लगातार परिषद से ट्री गार्ड की मांग कर रहे है।

अब शहर में लगा रहे ट्री गार्ड

नगर विकास न्यास ने शहर को हरा भरा करने के लिए एक एजेंसी को तीन साल के लिए ठेका दिया है। न्यास ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए के वर्क ऑडर जारी किया है। शर्ते के मुताबिक शहर में 30 जून 21 तक पौधे मय ट्री गार्ड लगाने थे और अगले तीन साल तक देखभाल करनी है, लेकिन संबंधित एजेंसी ने पौधे व ट्री गार्ड लगाने का कार्य ही बारिश थमने के बाद सितम्बर के अंत में शुरू किया। 3500 ट्री गार्ड में से अभी आधे भी नहीं लग पाए है।

यह है शिकायतें

शहर में लगाए जा रहे ट्री गार्ड को लेकर लोगों की शिकायतें है, शिकायत है कि सीमेंट के कई ट्री गार्ड क्षतिग्रस्त हो चुके है, इन्हें पर्याप्त दूरी पर लगाया जाना था, लेकिन कई स्थानों पर एक साथ ही लगा दिया गया है। सुरक्षित एवं सहज स्थलों पर भी नहीं लगाए जा रहे है।

ऑन लाइन टेंडर दिया

नगर परिषद ने ट्री गार्ड बनाने का अजमेर जिले की एक एजेंसी को ऑन लाइन टेंडर दिया है, लेकिन संबंधित एजेंसी ने अभी तक ट्री गार्ड बना कर नहीं भिजवाए है। एजेंसी को तीन बार नोटिस दिया जा चुका है। अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यवाही संभव है।

राकेश पाठक, सभापति, नगर परिषद

जून तक लगाने थे पौधे

शहर को हरा भरा करने के लिए न्यास पौधे समेत सीमेंटेड पौधे लगवा रहा है, जून २०२१ तक शहर में ट्री गार्ड लगाने थे, शहर में अभी ट्री गार्ड लगाने की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की जाएगी। अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने की स्थिति में एजेंसी पर जुर्माना भी संभव है।

रफीक मोहम्मद, उद्यान अधीक्षक, नगर विकास न्यास