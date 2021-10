साड़ी की खरीद में ये क्या गडबडझाला, यहां पढिए

What went wrong in the purchase of saree, read here आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की साड़ी का रंग चाहे अभी तक कितनी ही बार बदला हो, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यकर्ताओं की साड़ी का वितरण का ढर्रा अभी तक नहीं बदल सका है। पांच साल बाद राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं को तय वर्दी यानि साड़ी की कीमत चुकाना शुरू किया है, इसके बावजूद कई परियोजना केन्द्रों पर साड़ी अधिकारियों की मनमर्जी के मुताबिक ही जा रही है।