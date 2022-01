Bhilwara UIT भीलवाड़ा यूआईटी क्या करेगी फरवरी में, जानिए

भीलवाड़ा Updated: January 29, 2022 10:21:47 pm

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास अगले माह यानि फरवरी माह में शहर की तीन बड़ी योजनाओं पर काम शुरू करेगा, वही नेहरू विहार सीएम जन आवास योजना में 816 आवास आवंटन लॉटरी भी इसी माह निकाली जाएगी। इसी प्रकार न्यास पांच सौ भूखंडों की नीलामी कर अपना राजस्व कोष को और मजबूत करेगा।

नगरीय विकास विभाग के सांगानेर पुलिया के निर्माण कार्य के लिए तीस करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी बाद न्यास कोठारी नदी पर हाईलेबल ब्रिज का निर्माण कार्य फरवरी माह में शुरू कर देगी। बांसवाड़ा की एक एजेंसी निर्माण कार्य करेगी। यहां पुलिया निर्माण कार्य से पहले नदी क्षेत्र में आ रहे विद्युत पोलों को हटाया जाएगा।

मेडिसिटी में बनेंगे चार होस्पिटल

भीलवाड़ा शहर में मेडिकल फेसलिटी को बढ़ावा देने के लिए न्यास पटेलनगर विस्तार में चालीस बीघा भूमि क्षेत्र में मेडिसिटी का निर्माण करेगी। यहां चार मल्टीस्पेशियलिटी होस्पिटल, सात नर्सिग होम, तीन डाइग्नोस्टिक सेंटर एवं 57 मेडिकल स्टोर व बैंकिग सुविधा जुटाई जाएगी। न्यास यहां मेडिसिटी में जमीनों का आवंटन की प्रक्रिया फरवरी में शुरू करेगी।

गांधी वाटिका होगी विकसित

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की १५० वीं जयंती के उपलक्ष्य में न्यास की पटेलनगर विस्तार योजना में न्यास ४० बीघा भूमि में गांधी वाटिका विकसित करेगी। यह वाटिका जयपुर की सेंट्रल पार्क की तर्ज पर विकसित होगी। न्यास वाटिका का निर्माण कार्य फरवरी में शुरू करेगी।

दो हजार भूखंडों की होगी नीलामी

न्यास राजस्व कोष बढ़ाने के लिए विभिन्न योजना क्षेत्र के भूखंडों की नीलामी फरवरी से शुरू करेगी। कुल दो हजार भूखंडों की नीलामी होगी। पहले चरण में सौ से अधिक भूखंडों की नीलामी की जाएगी।

फरवरी में होगी नई शुरूआत सांगानेर रोड स्थित कोठारी नदी पर हाईलेबल ब्रिज का निर्माण फरवरी में शुरू हो जाएगा, सरकार ने वित्तीय व तकनीकी मंजूरी देदी है। मेडिसिटी में भूखंडों की नीलामी व गांधी वाटिका का निर्माण कार्य भी फरवरी में शुरू होना प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं में भी भूखंडों की नीलामी फरवरी से शुरू की जाएगी। जोधडास हाईलेबल व कोटा लिंक रोड पुलिया के निर्माण कार्य को भी गति दी गई है। नेहरू सीएम जन आवास योजना में आवास आवंटन लॉटरी भी फरवरी में प्रस्तावित है।

- अजय कुमार आर्य, सचिव, नगर विकास न्यास

- अजय कुमार आर्य, सचिव, नगर विकास न्यास

