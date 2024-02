राजस्थान में 470 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद

भीलवाड़ाPublished: Feb 06, 2024 09:24:30 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Rajasthan mein 470 kendron par hogee gehoon kee khareed राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 470 केंद्रों पर होगी। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में कुल आठ समर्थन केंद्र खुलेंगे। खरीद संभवतया 10 मार्च से शुरू होगी। गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

