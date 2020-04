ट्रको के थमे पहिए, गोदामों में भरा पड़ा है माल

भीलवाड़ा .

Wheels of Truco, goods are loaded in warehouses in bhilwara देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए केंद्र स्तर से सभी तरह के माल को ट्रांसपोर्ट की छूट दी गई है लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परेशान है 14 अप्रेल तक लॉक डाउन की घोषणा के बाद ट्रक चालक और खलासी के साथ ही स्टाफ भी अपने-अपने घर जा चुके हैं। अब उन्हें बुलाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिले की सीमा भी सील की जा चुकी है। कुछ चालक और खलासी से ट्रांसपोर्टरों ने बात भी की तो उन्होंने साफ कह दिया कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। भीलवाड़ा ट्रांसपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। यहां से महाराष्ट्र, साउथ, गुजरात, मुन्दरा पोर्ट, दिल्ली, मुम्बई सहित अन्य राज्यों से माल लाने व ले जाने का काम करते है। Wheels of Truco, goods are loaded in warehouses in bhilwara भीलवाड़ा वस्त्रनगरी होने से यहां से कपड़ा, यार्न सहित किराणा व मेडिकल दवा का काम होता है।

प्रतिदिन ५०० वाहनों की आवक-जावक

भीलवाड़ा ट्रांसपोर्ट नगर से प्रतिदिन ५०० से अधिक वाहनों की आवक-जावक बनी रहती है। माल को उतारने व चढ़ाने के लिए तथा व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए कम से कम तीन हजार मजदूरों को रोजागर मिल रहा है, लेकिन पिछले १३ दिनों से यह मार्केट पूरी तरह से बन्द पड़ा है। कई मजदूर तो अपने गांव चले गए। कुछ चालक, खलासी व चौकीदार अब भी ट्रांसपोर्ट में डेरा डाले हुए है। उनके भोजन की व्यवस्था भी ट्रांसपोट व्यवसायी कर रहे है।

ट्रांसपोर्ट नगर में पसरा सन्नाटा

ट्रांसपोर्ट नगर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के अलावा गैराज पर काम करन ेवाले मिस्त्री तक की दुकाने बन्द पड़ी है। उनके सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यहां छोटे व बड़े गैराज की लगभग ५०० से अधिक दुकानें है। इन पर काम करने वाले कारीगर भी अपने घर पर चले गए है।

आवश्यक माल की छूट

किसी भी ट्रासपोर्ट में आवश्यक सामग्री जैसे मेडिकल, दवा या उपकरण पड़े है तो उसे देने के ट्रांसपोर्ट को खोला जा रहा है। बाकी सभी संस्थान बन्द पड़े है। यहां काम करने वाले अधिकांश मजदूर आस-पास में चले गए है। सभी वाहन ट्रांसपोर्ट में ही खड़े है।

विश्वबन्दुसिंह राठौड़, अध्यक्ष भीलवाड़ा गुडस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन