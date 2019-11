जब खफा गर्भवती महिला धरने पर बैठ गई...

बनेड़ा। सरकार हर नागरिक का बैंक में खाता खुलवाने के प्रयास कर रही है लेकिन कुछ कर्मचारी सरकार के इस मकसद पर पानी फेरने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बनेड़ा कस्बे में स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सामने आया। जब 8 माह की गर्भवती महिला को जननी सुरक्षा योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाता खुलवाने के लिए करीब एक घण्टे असिस्टेंट मैनेजर के सामने परिवार सहित मैनेजर के सामने धरने पर बैठना पड़ा। When the pregnant woman sat on the dharna in Bhilwara

बनेड़ा। सरकार हर नागरिक का बैंक में खाता खुलवाने के प्रयास कर रही है लेकिन कुछ कर्मचारी सरकार के इस मकसद पर पानी फेरने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बनेड़ा कस्बे में स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सामने आया। जब 8 माह की गर्भवती महिला को जननी सुरक्षा योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाता खुलवाने के लिए करीब एक घण्टे असिस्टेंट मैनेजर के सामने परिवार सहित मैनेजर के सामने धरने पर बैठना पड़ा। When the pregnant woman sat on the dharna in bhilwara

इस घटना की शिकायत बनेड़ा एस डी एम को की गई तो एसडीएम ने पीड़िता को बनेड़ा थाने में देने की बात कही। पीड़िता ने बाद में इसकी शिकायत बनेड़ा थाने में कर दी उसके बाद बैंक मैनेजर ने बैंक में गर्भवती महिला का खाता खोला।

समाजसेवी नरेंद्र सिंह ने बताया कि बनेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चमनपुरा के छतरीखेड़ा गांव की महिला बाली भील जिसका पीहर भीमपुरा है। बाली और उसकी मां के साथ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में दोपहर 3 बजे कर 50 मिनट पर पहुंचीं एवं जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए नया खाता खुलवाने की बात वहां मौजूद बैंक के कर्मचारी चेतन प्रसाद को कही। इस पर कर्मचारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उस महिला को कहा कि बनेड़ा में कोई अन्यत्र बैंक नहीं मिला क्या खाता खुलवाने के लिए। गर्भवती महिला के पुनः आग्रह करने पर कर्मचारी ने जवाब दिया कि इस बैंक में तुम्हारा खाता आज नहीं खुलेगा, कल सुबह आना आवश्यक दस्तावेजोंं का निरीक्षण करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारे बैंक में खाता खुलेगा या नहीं।

गर्भवती महिला ने आग्रह किया कि मैं कल फिर आ जाऊंगी। खाता खुलवाने पर सारे दस्तावेज में आज साथ लेकर आयी हूं, उन्हें चैक कर लेंवे। इस बात पर पुनः बैंक कर्मचारी ने महिला को अभद्र टिपण्णी कर जवाब दिया।

असिस्टेंट मैनेजर ने गर्भवती महिला को कहा कि आप गर्भवती हो तो यहां क्यों आई हॉस्पिटल जाओ डिलीवरी करवाओ। इन सभी बातों से आहत होकर गर्भवती महिला, भीमपुरा निवासी उसकी मां, लाम्बा निवासी परमेश्वर, मदन बैंक परिसर में फर्श पर बैठ गए एवं कर्मचारी के रवैए के प्रति गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराने लगे। When the pregnant woman sat on the dharna in Bhilwara

इस दौरान यह सारी घटना क्रम उपखण्ड अधिकारी महावीर नायक को प्रार्थी की तरफ से नरेंद्र सिंह लाम्बा ने सूचित किया तो उन्होंने उक्त कर्मचारी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने कि बात कही। इसके बाद बनेड़ा थाने के कान्स्टेबल मोती लाल को उक्त घटना की सूचना फोन पर दी गई। यह घटनाक्रम एक घंटे तक चलने के बाद शाम 5 बजे बैंक के अन्य कर्मचारियों ने मध्यस्थता कर गर्भवती महिला का बैंक खाता खुलवा दिया।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट मैनेजर चेतन प्रसाद ने कहा कि महिला समय पर नहीं आई थी इसलिए उसका खाता खोलने के लिए मना किया था। वह बार-बार बोल रही थी कि मैं गर्भवती हूं, इसलिए हमने कहा कि गर्भवती हो तो हॉस्पिटल जाओ बैंक में क्या काम है।

बहरहाल, यह घटना बैंक की कार्यशैली को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। When the pregnant woman sat on the dharna in Bhilwara