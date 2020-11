कहां गिरे ऐसे ओले की, बढ़ गई चिंता

जिले में गुरुवार तड़के कई हिस्सों में बारिश के साथ घिरे ओले, ओलो नें किसानों के साथ ही आमजन की चिंता बढ़ा दी। गांवों में हो रहे शादी समारोह में ओले व बारिश से रंग में भंग हो गया। rain in bhilwara कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि सामान्य स्तर की बारिश स सरसो,गेंहू,तारामीरा,जौ सहित फसलो को फ ायदा, मिल सकता है, लेकिन ओले गिरने से बड़ा नुकसान संभव है Where did such hail fall, concern increased..read bhilwara