299 centuries old जीवित है भी या नहीं, यह 299 शतायुपार

Whether alive or not, it is 299 centuries old भीलवाड़ा जिले में शतायु पार उम्रदराज व्यक्तियों की पचास या सौ नहीं वरन ढाई सौ से अधिक है। इनमें अधिकांश के नाम पर सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक माह डेढ़ हजार रुपए की पेंशन उठ रही है, लेकिन यह व्यक्ति जिंदा भी है या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी संबधित विभाग को नहीं है।

भीलवाड़ा Published: May 23, 2022 01:22:19 pm

नरेन्द्र वर्मा.भीलवाड़ा जिले में शतायु पार उम्रदराज व्यक्तियों की पचास या सौ नहीं वरन ढाई सौ से अधिक है। इनमें अधिकांश के नाम पर सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक माह डेढ़ हजार रुपए की पेंशन उठ रही है, लेकिन यह व्यक्ति जिंदा भी है या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी संबधित विभाग को नहीं है। राजस्थान पत्रिका ने ऐसे व्यक्तियों के जीवित होने के प्रमाण खंगालने की कोशिश की तो रिकाॅर्ड ही संबंधित विभागों में पूरे दर्ज नहीं पाए गए।

जीवित है भी या नहीं, यह 299 शतायुपार



मुख्यमंत्री पेंशन निधि योजना के तहत जिले में 299 शतायु व्यक्ति पंजीकृत है। इनमें एक सौ साल से लेकर डेढ़ सौ साल तक की आयु के शतायुपार पंजीकृत है। एकल नारी पेंशन में 58, निशक्तजन में दो, वृद्धावस्था में 104, कृषक वृद्धजन में 01 विधवा में 50 शामिल है। जिले में सर्वाधिक 70 लाभार्थी आसींद में है। बदनोर में 51 है। जिले के शहरी क्षेत्र में ऐसे लाभार्थी 51 जने हैं। इनमें सर्वाधिक 45 भीलवाड़ा शहर में है, जबकि तीन गुलाबपुरा में है। शाहपुरा, मांडलगढ़ व गंगापुर में एक-एक लाभार्थी है। केन्द्र भी दे रही पेंशन केन्द्र सरकार की पेंशन योजना में भी जिले में शतायु पार 84 व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहे है। इनमें आसींद में सर्वाधिक 28 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पन्द्रह सौ रुपए की राशि देय हो रही। पत्रिका ने की शिकायत, बैठी जांच जिले में सामाजिक सुरक्षा के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के पेंशन योजना के लाभ उठाने को लेकर राजस्थान पत्रिका को कई शिकायतें मिली। इनमें कुछ पंजीकृत के मृत्यु होने के बावजूद पेंशन राशि का भुगतान संबंधित विभाग से होने, जीवित प्रमाण पत्र का सत्यापन समय पर नहीं होने एवं नियम विरूद्ध तरीकों से होना शामिल है। शिकायतों के संदर्भ में उपखंड अधिकारी ओम प्रभा को गुरुवार को अवगत कराया। एसडीएम ने दिखाई गंभीरता उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने तत्काल गंभीरता दिखाई और नगर परिषद के जिला परियोजना अधिकारी अमृतलाल खोईवाल व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी गौरव सारस्वत की अगुवाई में टीम बनाई। भीलवाड़ा ब्लॉक की स्थिति तत्काल स्पष्ट करने को कहा। ब्लाॅक में 21 लाभार्थियों का सत्यापन सोमवार तक हो गया। इनमें 11 लाभार्थियों की मृत्यु होने की पृष्टि हुई। यूं होती पेंशन मंजूर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना में पंजीकृत सभी शतायु पार व्यक्तियों को उपखंड मुख्यालयों व संबंधित नगरीय निकायों की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग के जरिए जिला कोष विभाग पेंशन राशि का भुगतान कर रहा है।

..............

पात्र व्यक्तियों की होगी जांच सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र व्यक्तियों की पात्रता की जांच प्रत्येक वर्ष होती है। जिले में शतायुपार एवं अन्य लाभार्थियों की पात्रता की जांच भी अब समय रहते करा ली जाएगी। आशीष मोदी, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

..............................

नियम विरूद्ध पेंशन पर करेंगे कार्रवाई भीलवाड़ा ब्लॉक में शतायुपार पंजीकृत लाभार्थियों के संदर्भ में शिकायत मिली। लाभार्थियों की पात्रता एवं जीवित होने के संदर्भ में सत्यापन करा रहे हैं। सोमवार तक जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जांच में अपात्र व्यक्तियों की पेंशन तत्काल बंद की जाएगी। यदि मृत्यु होने के उपरांत भी उनके नाम से पेंशन उठने की पृष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। ओमप्रभा, उपखंड अधिकारी, भीलवाड़ा

.........................

सौंपेंगे रिपोर्ट

भीलवाड़ा ब्लाॅक में शतायुपार पंजीकृत लाभार्थियों का सत्यापन करा रहे हैं। चयनित 41 में से 21 का सत्यापन हो चुका है। इनमें 11 जनों की मृत्यु की पृष्टि हुई है। कुछ के आवास के पते स्पष्ट नहीं पाए गए। सत्यापन कार्य पूर्ण कर उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

अमृत लाल खोईवाल, जिला परियोजना अधिकारी, नगर परिषद पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें