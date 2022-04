Who hit the NCB car एनसीबी की गाड़ी को टक्कर किसने मारी टक्कर, जानिए

भीलवाड़ा Updated: April 15, 2022 10:58:01 am

एनसीबी की गाड़ी को टक्कर किसने मारी टक्कर, जानिए भीलवाड़ा। जिले में करीब एक साल पूर्व कोटड़ी थाना क्षेत्र में सिपाही ओंकार रायका की जान लेने के बाद भी तस्करों की क्षेत्र से आवाजाही कम होने का नाम नहीं ले रही। तस्करों की गुरुवार देर रात जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों से किशनगढ़ में भिड़ंत हो गई।

पीछा करने के दौरान तस्करों ने एनसीबी की गाड़ी को टक्कर मारकर अफसरों पर गाड़ी चढ़ाकर जान लेने का प्रयास किया। यहीं नहीं गाड़ी के आगे के शीशे भी तोड़ दिए। एनसीबी ने मुकाबला कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जबकि उसके साथी भाग गए। देर रात तक तस्करों की तलाश की जा रही थी। वहीं कोटड़ी थाने में एनसीबी अधिकारियों ने रिपोर्ट देकर वहां डेरा डाल रखा था। हालांकि मामले का खुलासा नहीं किया गया।

जानकार सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़ जिले से कुछ लोग मादक पदार्थ तस्करी कर कोटड़ी थाना क्षेत्र से गुजरेंगे। टीम ने किशनगढ़ के निकट नाकाबंदी की। एनसीबी की एक गाड़ी पहले से किशनगढ़ में नाकाबंदी कर रही थी जबकि दूसरी तस्करों का पीछा करते आई। किशनगढ़ में तस्करों की लग्जरी जीप को रोकने का प्रयास किया। तस्कर एनसीबी की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गए।

तस्करों को एस्कॉर्ट कर रही अन्य गाड़ी ने एनसीबी की गाड़ी के आगे के शीशे भी तोड़ दिए। पीछा करने के कारण एनसीबी की गाड़ी का एक फाटक क्षतिग्रस्त हुआ। तस्करों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। ग्रामीणों के अनुसार गांव में तस्करों से भिड़ंत में गांव में साइन बोर्ड टूट गया। एनसीबी ने एक व्यक्ति को मौके पर धरदबोचा। उसे कोटड़ी थाने लाया गया। हालांकि एनसीबी ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जांच चल रही है। मामले का खुलासा शुक्रवार को किया जाएगा।

