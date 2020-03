कौन है, महापुरुषों की प्रतिमाओं के दुश्मन

भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास ने कॉलोनियों के नाम महापुरुषों व स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर रखने के साथ ही उनके सम्मान में यहां प्रतिमाएं भी स्थापित की है, लेकिन शहर में शरारती तत्व महापुरुषों की प्रतिमाओं को तोडऩे से बाज नहीं आ रहे है। इस बार समाजकंटकों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई। Who is the enemy of the idols of great men in bhilwara