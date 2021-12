avnl md अजमेर एमडी ने क्यूं जताई नाराजगी, जानिए

Why Ajmer MD expressed displeasure, know अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी भीलवाड़ा जिले की राजस्व वसूली से खुश नहीं है। उन्होंने जिले में बिजली के बिलों के करोड़ों रुपए की बाकियात उपभोक्ताओं में होने पर नाराजगी जताई Why Ajmer MD expressed displeasure, know

भीलवाड़ा Published: December 06, 2021 11:13:48 pm

Transformer bad at filter plant, difficult to supply water on Monday

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें