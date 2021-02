छह साल की मासूम ने क्यूं छोड़ दिया घर, जानिए

मां की डांट से छह साल की बालिका इस कदर डर गई की घर ही छोड़ दिया। घर से निकल कर बस में चढ़ गई और भीलवाड़ा से कोटडी पहुंच गई। गनीमत रही की लावारिस हालात में घूमती बालिका को बस चालक व परिचालक ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया। Why did a six-year-old girl leave home in bhilwara , know