डीजीपी यादव ने क्यों कहा कि हम सरकार पर निर्भर रहने लगे

भीलवाड़ा।

Check distribution of Sukanya education of IMA पुलिस महानिदेशक भूपेंद्रसिंह यादव ने कहा कि आज के युवा व बच्चों में ड्रग्स, हथियारों व सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है जो चिंताजनक है। यह चिंताजनक है कि प्रदेश में 80 प्रतिशत मामले पॉक्सो के हैं। वे नगर परिषद सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित आईएमए सुकन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना के चेक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

Check distribution of Sukanya education of IMA यादव ने कहा कि यहां के लोगों ने स्कूल, कॉलेज व अस्पताल खोलकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। सन 1920 से 1950 तक का समय शिक्षा के लिए स्वर्णिम काल था। 1950 के बाद का जो दौर आया इससे यह हो गया कि जो भी कर रही है सरकार कर रही है। अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं और सरकार से अपेक्षा करने लगे हैं। वर्ष 2000 के बाद नया दौर आया है, जो हमारे नागरिक, संगठनों व समूहों में अपने लिए सामाजिक काम ढूंढ रहे हैं और वह कर रहे हैं।

आईएमए के प्रेसीडेंट डॉ. दुष्यंत शर्मा ने आईएमए की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन की स्थापना सन 1928 में हुई थी। वर्तमान में देशभर में साढ़े तीन लाख डॉक्टर्स इसके सदस्य हैं और 1760 शाखाएं है। आईएमए की भीलवाड़ा शाखा ने सबसे पहले सुकन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना को शुरू किया है। गांव की 100 बच्चियां अगर पहली कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो उनमें से दो बच्चियां ही 12वीं कक्षा तक पहुंचती है और शहर में 13 से 14 बच्चियां 12वीं तक पहुंच पाती हैं। इन सबका सबसे बड़ा कारण गरीबी है। इसे देखते इस योजना को भीलवाड़ा में शुरू किया है। इन बालिकाओं को 48-48 हजार रुपए के चेक चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। इसमें करीब 28 लाख 32 हजार रुपए चिकित्सकों ने जमा किया।

कन्या भ्रण हत्या रोकने की सीख

स्टीवर्ड मोरिसिस स्कूल, ग्रीनवैली व एवरग्रीन स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रण हत्या व बालिका शिक्षा पर प्रस्तुति दी। सभागार तालियों से गूंज उठा। बालिकाओं पर अत्याचार के बारे में प्रस्तुति दी गई।

६० छात्रों को चेक वितरित

६० चिकित्सक की ओर से ६० छात्राओं को चेक दिए गए। इनको 4 वर्ष सहायता राशि दी जाएगी। छात्रा प्रिया पारीक ने कहा कि यह राशि लेकर शिक्षा ग्रहण करेगी। माता-पिता का नाम रोशन करेगी। डॉ. नरेश पोरवाल व यादव का पत्नी प्रतिभा ने भी सम्बोधित किया। संचालन अशोक व्यास व हंसा व्यास ने किया। एसपी हरेन्द्र महावर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. राजन नंदा, एसएन मोदानी सहित कई चिकित्सक,जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।