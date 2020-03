क्यूं हो रही है भीलवाड़ा भाजपा में रार

भीलवाड़ा। जिला भाजपा कार्यकारिणी के गठन से पूर्व भाजपा मण्डल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भाजपा में रार की स्थिति बनी हुई । जोर अजमाइश व दबाव की राजनीति के बावजूद मनचाहा अध्यक्ष नहीं बनने से नाराज भाजपा नेता अब जयपुर की शरण में है।

प्रदेश नेतृत्व ने जिले में भाजपा जिला कार्यकारिणी गठन की तैयारी पूर्ण कर ली है। जातिगत समीकरण, वरिष्ठता, क्षेत्रवाद के साथ ही राजनीतिक पह़ुंच को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यकारिणी में युवाओं से लेकर पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। औपचारिकता अब घोषणा होने की है। Why is Bhilwara getting angry in BJP

प्रदेश नेतृत्व ने सोमवार को ३९ भाजपा मण्डल में शेष १२ मण्डल अध्यक्षों की घोषणा करते हुए जिला कार्यकारिणी घोषित करने की राह भी आसान कर दी। लेकिन भाजपा मण्डल अध्यक्षों की नियुक्ति से कई मण्डल ना खुश है।मण्डल अध्यक्ष पदों पर चेहतों की नियुक्ति के लिए मौजूदा विधायक, पूर्व विधायकों के साथ ही उनके करीबी रिश्तेदारों ने भी तगड़ी मशक्क्त की। इसमें कईयों को सफलता मिली तो कईयों को निराशा ही हाथ लगी। bhilwara bjp

जानकार बताते है कि मण्डल अध्यक्षों के चुनाव में प्रदेश का पूरा दखल रहा और संघ की भी इसमें सहमति रही। यही कारण रहा है कि कईयों के पूरा जोर लगाने के बावजूद उनके चेहते संघ,वरिष्ठता एवं कर्मठता के दाव के आगे नहीं टिक सके।

भीलवाड़ा में सुभाष मण्डल में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विधायक विट्टलशंकर अवस्थी के समर्थक ना खुश है, इस को लेकर वो अवस्थी को घेर चुके है और समूचे मामले को लेकर नाराज कार्यकर्ता जयपुर भी पहुंचे है। इसी प्रकार आसीन्द व सहाड़ा में भी नियुक्ति को लेकर विरोध होने लगा है। शाहपुरा में भी कुछेक मण्डल में नियुक्ति को लेकर खुश नहीं है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एवं कार्यालय भवन निर्माण समिति के राष्ट्रीय संयोजक रविंद्र राजू एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बुधवार प्रवास के दौरान उनसे मिलने की कोशिश भी की।

जिले में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में पारदर्शिता अपनाई गई है, सभी स्तर पर दावेदारों के प्रस्तावों पर मंथन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के मार्ग निर्देशन में नियुक्तियां हुई है। सबको को अपनी बात रखने का अधिकार है, जिला कार्यकारिणी भी इस माह घोषित कर देंगे।

लादूलाल तेली, जिलाध्यक्ष भाजपा