भीलवाड़ा में ये पोषाहार लजीज क्यूं है, जानिए

बच्चों में संस्कार, संयम, सात्विक और अनुशासन की भावना बनी रहे और हिंसा के भाव नहीं आए, इसके लिए बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में लहसून व प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है, Why is this nutritional food in Bhilwara, know इतना ही नहीं बच्चोंं के लिए बनने वाले पोषाहार का स्थल भी सात्विक रहे, इसके लिए परिसर में चाय,कॉफी गुटखा व धूम्रपान पूर्णत: वर्जित है।