माता-पिता से रिश्ता तोड़ने वाली बेटियों को संपत्ति में हिस्सा क्यों

विधानसभा में बुधवार को नियम 295 के तहत एक अहम सामाजिक और कानूनी मुद्दा गूंजा। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति अधिकारों के दुरुपयोग का मामला उठाते हुए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। कोठारी ने सदन में तर्क दिया कि जो बेटियां अपनी मर्जी से अन्य समाज में शादी कर लेती हैं और कोर्ट में अपने ही माता-पिता को पहचानने से इनकार कर देती हैं, उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने पर रोक लगनी चाहिए।