रामनवमी पर आ सकती है खुशखबर: आज रिपोर्ट निगेटिव आई तो घर भेजेंगे

Will send home if the report comes negative in bhilwara रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदु धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही मां दुर्गा के नवरात्र का समापन भी होता है। हिन्दू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी पर ही भीलवाड़ा के लिए एक नई सौगात व सुकून भरा दिन होगा। यह किसी जश्न से कम नहीं होगा, लेकिन इस जश्न के पीछे हमारी चिकित्सा टीम की कड़ी मेहनत व लगन है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि बुधवार को पॉजिटिव से नेगेटिव आए ९ रोगियों का तीसरा सैम्पल जांच के लिए जयपुर भेजा है। Will send home if the report comes negative in bhilwara यह रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो भीलवाड़ा के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। क्योंकि इन सभी को घर भेजने की तैयारी होगी। डाक्टरों व प्रशासन की कड़ी मेहनत को अब पूरा देश भीलवाड़ा को मॉडल मानकर काम कर रहा है। भीलवाड़ा जहां कोरोना को लेकर पूरी विश्व में चर्चित हुआ है वही अब उपचार व यहा की व्यवस्था को लेकर देश भर में इसे मॉडल माना गया है।

बांगड़ अस्पताल पर रहा फोकस

कोरोना वायरस का पहला रोगी बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल का सामने आया। चिकित्सा विभाग की टीम का पूरा फोकस इस अस्पताल के इर्द-गिर्द था। जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट व उनकी टीम ने भी इसी पर अपना ध्यान केन्द्रीत किया। अस्पताल के सभी स्टाफ को भर्ती करने के साथ उपचार किया। वही इनके सम्पर्क में आए लोगों को खोजकर अस्पताल में भर्ती किया। नतीजा यह रहा कि पिछले दो दिन से एक भी नया रोगी सामने नहीं आया।

चिकित्सा टीम ने सक्रिय होकर किया काम

चिकित्सा विभाग की टीम चाहे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजन नन्दाए, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरूण गौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. घनश्याम चावला, आरसीएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी, डॉ. दौलत मीणा, डॉ. सुरेश चौधरी, डॉ. नेमीचन्द जैन, डॉ. मनीष सिंघल, डॉ. प्रदीप कटारिया, डॉ. देवकिशन सरगरा, डॉ. रामावतार बैरवा, डॉ. भागीरथ सिंह, डॉ. राकेश गर्ग, नर्सिग अधीक्षक जगदीश वैष्णव, उप अधीक्षक मुकुट राज सिंह, लैब टेक्नीशियन टीम सहित अन्य डाक्टरों की टीम व नर्सिंग स्टाफ ने 12 से 18 घंटे तक काम करके कोरोना को हराने का काम किया। हालांकि यह जंग अभी जारी है।

हर टीम ने अपने स्तर पर अच्छा काम किया

चिकित्सा विभाग की टीम हो या जिला कलक्टर की टीम सभी ने एक जुट होकर कोरोना का हराने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज 26 रोगी से आगे संख्या नहीं बढ़ी है। 9 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल इनकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आती है तो भीलवाड़ा के लिए खुशी की बात होगी। इन सभी को रामनवमी पर घर भेजने की सोच सकते है। हालांकि इन्हें 14 दिनों तक घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। फिलहांल इन सभी को आईसोलेशन वार्ड से निकालकर अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

डॉ. नेमीचन्द जैन, टीम प्रभारी आइसोलेशन एमजीएच