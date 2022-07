बारिश की कामना के लिए चींटियों को डाला आटा

मंदिरों में पूजा तो मस्जिदों में मांगी दुआएं

भीलवाड़ा। क्षेत्र में अच्‍छी बारिश के लिए लोग मंदिरों में प्रार्थना कर रहे तो मस्जिदों में दुआएं मांग रहे है। हर कोई अपने अपने तरीके से बारिश की कामना कर रहा है। जिले के बीगोद कस्बे सहित क्षेत्र में इस बार भरपूर बारिश नही हुई। जिससे खेतों में खरीफ फसल की बुआई भी नही हो पाई। शुक्रवार को मस्जिदों में बारिश को लेकर दुआएं मांगी गई और चींटियों का आटा भी डाला गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे परन्तु बरसे नही।

wish for rain in bhilwara