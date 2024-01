राजस्थान में पार्टी की सरकार आने से कार्यकर्ता अहम नहीं पाले, लोगों का काम करें : दीया कुमारी

भीलवाड़ाPublished: Jan 11, 2024 05:41:18 pm Submitted by: जमील खान

Diya Kumari Warns Workers Not To Get Egoistic : भीलवाड़ा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को आह्वान किया है कि राज्य में सरकार आने से कार्यकर्ता अहम नहीं पाले, बल्कि आमजन की समस्याओं के निराकरण कराने में जुट जाएं। दीया कुमारी ने गुरुवार को यहां भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

