दुष्कर्म की नीयत से डीजे साउण्ड बॉक्स में ही कर दिया बंद

आसींद थाना क्षेत्र में गुरुवार को किशोरी का दुष्कर्म की नीयत से अपहरण कर उसे डीजे साउण्ड के खाली बॉक्स में बंद करने की वारदात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए डीजे संचालक समेत तीन जनों को गिरफ्तार किया। With the intention of rape, the DJ was closed in the sound box itself.

भीलवाड़ा Published: February 11, 2022 11:59:38 pm

भीलवाड़ा। आसींद थाना क्षेत्र में गुरुवार को किशोरी का दुष्कर्म की नीयत से अपहरण कर उसे डीजे साउण्ड के खाली बॉक्स में बंद करने की वारदात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए डीजे संचालक समेत तीन जनों को गिरफ्तार किया। यहां आसींद थाने में एक व्यक्ति ने गुरुवार रात को रिपोर्ट दी। उसने आरोप लगाया कि दोपहर में तीन बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर से दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान रास्ते में ही डीजे की दुकान पर मौजूद प्रकाश ने उसे अकेला देख कर रोक लिया और पकड़ कर घर ले आया। उसने उसकी लड़की को डीजे के खाली एक बड़े बॉक्स में उसे बंद कर दिया। उसने दुष्कर्म की नीयत से अपने साथी भैरू सिंह व पारस को भी बुला लिया।

रास्ते में छोड़ गए टेम्पो

तीनों ने बाद में उस बॉक्स को उठा कर टेम्पो में रख दिया। तीनों टेम्पो लेकर गांव के बाहर रवाना हो गए। इसी दौरान इसकी भनक गांव में एक व्यक्ति को लग गई। उसने परिजनों को इसकी सूचना दी। इस पर गांव वाले उनकी तलाश में जुट गए। सूचना पर थाना प्रभारी हरीश सांखला भी मौके पर आ गए। इसी दौरान तीनों आरोपी टेम्पो को गांव के बाहर छोड़ कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर टेम्पो में रखे बॉक्स को खोला तो उसमें अपहृत बालिका मिली।



जंगल से गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस की टीम ने शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। सूचना के आधार पर तीनों को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी सांखला ने बताया कि प्रकरण पॉक्सो एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। With the intention of rape, the DJ was closed in the sound box itself.

