सींगों की चित्रकारी से धरती पुत्र हो उठते है खुश



With the painting of horns, the sons of the earth become happy ग्राम्यांचल में आजीविका से सम्बद्ध पशुओं के प्रति ग्रामीणों का स्नेह कम नही हुआ है। पर्वों व त्योहारों के अवसर पर मूक मवेशियों की साज सज्जा में ग्रामीण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हंै।