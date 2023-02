पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या, खून से सना शव मोक्षधाम में मिला

Submitted by:

भीलवाड़ाPublished: Feb 06, 2023 11:48:06 am

बिजौलियां क्षेत्र के सुखपुरा में रविवार को विवाहिता का खून से सना शव गांव के मोक्षधाम में मिला। उसकी किसी ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के ससुर की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कातिल का पता लगाने का प्रयास कर रही है। महिला एक दिन पहले घर से लापता हुई थी।

Woman crushed to death with stone, blood stained body found in Mokshad