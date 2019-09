कुएं में गिरने से महिला की मौत, 20 घण्टे बाद युवक का शव मिला

बागोर। चाखेड़ के निकट मंगलवार को कुएं पर पानी लेने गइर्अ महिला की डूबने से मौत हो गई। चार दिन से चम्बल का पानी नहीं आने तथा अन्य कोई व्यवस्था नहीं होने से महिला कुएं पर पानी भरने गई थी। थानाप्रभारी सुमन चौधरी ने बताया कि रुकमदेवी 55 वर्ष पत्नी रामचन्द्र जाट सुबह गांव के निकट कुएं पर पानी लेने गई। इस बीच में खेत मालिक वहां पहुंचा। वहां चप्पल जोड़ी और ओढनी देख किसी के डूबने का अंदेशा हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए। मोटर से कुएं का पानी खाली करवाया। चार घण्टे की मशक्कत के बाद रुकमदेवी का शव निकाला जा सका। Woman dies after falling in well, dead body of youth found after 20 hours in Bhilwara

शाहपुरा। डाबला चांदा में खेत से पशुओं को ला रहे कल्याण मीणा 50 वर्ष का सोमवार शाम को पैर फीसल गया और वह एनीकट में गिर गया। मंगलवार सुबह तहसीलदार अशोक सोनी ने भीलवाड़ा से रेसक्यू टीम बुलाई। दूसरे दिन शव एनिकट में डेढ किलोमीटर दूर पानी में मिला। शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा।

हमीरगढ। कान्याखेड़ी चौराहे के पास बनास नदी तीन युवकों में से एक युवक बह गया। लगभग 15 गोताखोरों ने देर रात को उसका शव निकाल लिया। हमीरगढ थानाप्रभारी तुलसीराम प्रजापत ने बताया कि छह लेन निर्माण पर कार्यरत सीकर जिले के अजीतगढ इलाके क्षेत्र के हरिपुरा निवासी दिलीप सिंह 22 वर्ष यहां दोपहर में अपने साथी व अपने अंकल के बेटे के साथ में बनास नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान दिलीपसिंह गहरे पानी में चला गया तथा बह गया था।

बीगोद। बनास नदी में बहे युवक का शव 20 घण्टे के बाद मंगलवार सुबह शव मिल गया। थानाप्रभारी जसवन्त सिंह ने बताया कि मालीखेड़ा का लाला माली 40 वर्ष सोमवार को नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया। गोताखेरों के प्रयास के बाद भीलवाड़ा से रेसक्यू टीम बुलवाई। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को लालाराम का शव मिल गया। सूचना पर पुलिस पहुंचीं तथा ग्रामीणों के सहयोग से शव निकाला गया। धाकड़खेड़ी निवासी भैरुलाल 58 वर्ष पुत्र सालगराम बलाई खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान सांप के काटने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।