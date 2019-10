महिला ने फंदा लगाकर जान दी

आसीन्द। भीलवाड़ा जिले के आसीन्द थाना अंतर्गत रघुनाथपुरा गांव में सोमवार शाम को एक महिला ने घर में फंदे पर झूलकर जान दे दी। आसीन्द थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतका के पीहर पक्ष को सूचित कर दिया गया। Woman hangs herself and hangs in Bhilwara

थानाप्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि ममता 21 वर्ष पत्नी चेतन रेगर दोपहर में परजनों के साथ खेत पर काम कर रही थी। दोपहर में खाना बनाने की बात कह कर वहां से घर पहुंचीं। दरवाजा अंदर से बंद कर पंखे पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देर शाम को परिजन घर पहुंचे तो आवाज दी। प्रतिउत्तर नहीं मिलने पर खिड़की से झांककर देखा तो ममता फंदे पर झूल रही थी। यह देखकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंचीं। फंदे से शव उतरवा कर मोर्चरी में रखवाया। मृतका का पीहर गोवर्धनपुरा गांव में है। उसका दो वर्ष पूर्व ही नाता विवाह हुआ था।