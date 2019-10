कुएं में मिली महिला की लाश

कोटड़ी। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के देवली खेडा गांव के पास एक महिला की कुए में लाश मिली, जिससे वहां सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई । पुलिस ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। Woman's body found in a well in Bhilwara

सूचना पर कोटड़ी थाना के सहायक उप निरीक्षक मंथरा सिंह,दीवान सतपाल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।

जानकारी के मुताबिक देवली खेडा गांव के पास शुक्रवार सुबह मांगी पत्नी हमीरा गुर्जर (40) की लाश मिली। मांगी का ससुराल बिगोद थाना क्षेत्र के मोहि गांव में बताया जा रहा है जबकि देवली खेडा उसका पीहर हैै।

मृतका मांगी देवी के साथ कोई हादसा हुआ है या उसने आत्महत्या की है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है।