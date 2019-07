कुएं में गिरने से महिला की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जहाजपुर।

गांगीथला कस्बे में कुएं पर पानी लेने गई महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष के लोगों महिला की हत्या की आशंका जताई है।

women fall in well in bhilwaraजानकारी के अनुसार रेखा उर्फ बबली खेत पर ही घर बना कर दोनों पति पत्नी साथ ही रहते थे। घटना के समय मृतक महिला का पति मजदूरी के लिए गया हुआ था। घटना की जानकारी पास ही खेत पर तारबंदी कर रहे श्रमिकों को धमाके की आवाज सुनाई दी। इस पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।जहाजपुर तहसीलदार दौलत सिंह व थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार की मौजूदगी में महिला के शव को कुएं से निकाला गया। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को जहाजपुर चिकित्सालय लेकर पहुंची।

women fall in well in bhilwaraमृतका के पीहर पक्ष के लोग हत्या की आशंका जता रहे है। महिला के शव का मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। प्रथम दृष्टयामहिला के कुए में गिरने से हुई मौत का माना जा रहा है। जहाजपुर उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत, तहसीलदार दौलत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सरदार दान चारण, थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार चिकित्सालय पहुंचे तथा मृतका के पीहर पक्ष के परिजनों से पूछताछ कर रह हैं।