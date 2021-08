महिलाएं बोली, महिला कमेटी गठित हो तो मिलें हमें ताकत

Women said, if women's committee is formed, then we should get strengt at bhilwara भीलवाड़ा शहर का बाहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र होने से यहां अपराधी प्रवृति के लोगों ने डेरा कच्ची बस्तियों व दूरदराज के हिस्सों में जमा रखा है, इनमें महिलाएं भी शामिल है। यह महिलाएं अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है और इन्हीं के कारण हनी ट्रेप जैसी घटनाएं बढ़ी है।