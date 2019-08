महिलाओं ने पेड़ — पौधों को बांधी राखी

अरवड़। इन दिनों बारिश का मौसम है। बारिश में हरियाली अत्यन्त लुभावनी दिखाई देती है। हर तरफ लोग पौधरोपण कर पर्यावरण सहेजने में अपना भरसक योगदान दे रहे हैं। महिलाएं लहरिया डिजाइन की साडी या पोशाक धारण कर बाग— बगीचों में झूले झुलने का आनन्द लेती है। बाग—बगीचों में ही भ्रमण व भोजन के आयोजन किए जा रहे हैं। छोटे गांव व कस्बों में हरियाली के प्रति लोगों का प्रेम बनते दिखाई देता है। Women tied Rakhi to trees and plants in bhilwara

बारिश की फुआरों से चारों ओर छाई हरियाली के बीच में अरवड़ कस्बे की महिलाओं ने सावन उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने रेशम व सूत के धागे से बनी राखियां पेड़ — पौधों को बांधी। महिलाओं ने पेड़ — पौधों के रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया। इन महिलाओं ने बताया कि पेड़ — पौधों को राखी बांधने से मनुष्य उनकी देखभाल के प्रति संकल्पित हो जाता है। इस अवसर पर कविता जैन, प्रियंका जैन, रचना जैन, चाहत जैन, सीता शर्मा, संतरा खारोल सहित महिलाएं मौजूद रही।