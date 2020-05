वर्क फ्रॉम होम अब लिख सकता है नई जिन्दगी

कोरोना के संग हमें जीना होगा और जीवन शैली को बदलते हुए प्रवृति को मौजूदा हालात के अनुरुप ढालना होगा। भीलवाड़ा में आम जनता ने कफ्र्यू के दौरान 54 दिन घर में कैद रहते हुए बहुत कुछ सीख लिया है। इस अवधि में श्वर्क फोरम होम्य की पनपी ऑन लाइन प्रवृति ने ये साबित कर दिया कि घर में बैठे रह कर भी ऑफिस कार्य बेहतर तरीके से किया जा सकता है। घर से ऑफिस कार्य करने से कई प्रकार की बचत संभव है। Work from home can now write a new life