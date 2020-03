फैक्ट्रियां बंद होने से पैदल गांव जा रहे श्रमिक

भीलवाड़ा ।

Workers going to the village on foot due to the closure of factories कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में चल रहे लॉक डाउन के चलते जिलेभर से काम करने वालों को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। फैक्ट्रियां बंद होने से काम करने वाले श्रमिक अपने घरों को जाने लगे हैं। गुरुवार को कई श्रमिक मध्यप्रदेश के लिए निकले। श्रमिक जितेंद्र शर्माए सोनू कुशवाह ने बताया कि भीलवाड़ा के मण्डपियां स्थित उद्योगों में काम कर रहे थे। कोरोना वायरस के चलते फेक्ट्री मालिक ने फैक्ट्रियां बंद कर दी और घर जाने के लिए बोल दिया।Workers going to the village on foot due to the closure of factories मध्यप्रदेश के मुरैना गांव के श्रमिक पैदल ही गांव के लिए निकल गए है। पैदल यात्रा करने वालों में करीब 15 श्रमिक है। इनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल है।

बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिन्ता

रायपुर ण् क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इससे किसानों की चिन्ता बढ़ गई है। बारिश के कारण छह माह की मेहनत पर पानी फिर गया गया। खेतों में तैयार फसल को घर लाने की तैयारी की जा रसही थी कि गुरुवार दोपहर को हुई बारिश से फसल खराब हो गई है। खेतों में पानी भरने से फसले तेरने लगी है। तो कुछ खेतों में तेज हवा के कारण फसलें आड़ी पड़ गई। कस्बे की गली मोहल्ले में चारो तरफ पानी भर गया।

चार संदिग्ध रोगी मिले

बीगोद ण् कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गुरुवार को चार कोरोना संक्रमण के संदिग्ध रोगी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। डॉक्टर सुरेश गजराज ने बताया कि बांगड़ अस्पताल के तीन संदिग्ध संक्रमण रोगी एवं एक अन्य रोगी को स्क्रनिंग के बाद रेफर किया गया है। कस्बा पूर्ण रूप से बन्द रहा।

बेड़च पुलिया को किया सीज

बीगोदण् क्षेत्र के जोजवा व खटवाडा गांव के बीच बेड़च नदी की पुलिया को गुरुवार को सीज कर दिया गया। लॉक डाउन के बाद भी ग्रामीण बाहर निकल रहे थे। जिन्हें रोकने के लिए सड़क मार्ग को सीज किया गया। जोजवा सरपंच गोपाल जाटए डेयरी अध्यक्ष धनराज जाटए समाजसेवी हीरालालए रामपाल बैरवाए यूसुफ मोहम्मदए नजीर मोहम्मदएअनु खटीकए मुकेश कुमावतए सुशील सुखवाल नाकाबंदी कर ग्रामीणों को रोक कर समझाइश कर रहे है।

अमरगढ़ से भीलवाड़ा किया रेफर

अमरगढ़ ण् कस्बे में स्वास्थ्य विभाग जहाजपुर टीम ने एक संदिग्ध रोगी को भीलवाड़ा रेफर किया है। कस्बे का एक युवक बांगड़ अस्पताल के आइसीयू में भर्ती रहा था। चिकित्सा विभाग की टीम यहां पहुंची तथा युवक की जांच करने के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया। जबकि चार अन्य को चिन्हित करते हुए होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना को लेकर मस्जिदों में नही होगी नमाज

बीगोदण् मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी सदर हारून लुहार ने बताया कि जुम्मे की नमाज घरो में पढ़ी जाएगी। मस्जिदों से गुरुवार को ऐलान कर लोगो की अपने घरों में नमाज पढऩे की अपील की गई। मस्जिदों को सेनेराइजर करने व भीड़ नही करने पर भी रोका जा रहा है।