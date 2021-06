जी हां, अंतिमसंस्कार की राख, पेड़ पौधों की बनेगी प्राण वायु

Yes, the ashes of the last rites will be made of trees and plants.श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां चुने जाने के बाद बची राख से अब गोबर खाद बनाई जाएगी। यह खाद भीलवाड़ा शहर के स्मृति वन समेत विभिन्न उद्यानों में पेड़ पौद्यों की ग्रोथ बढ़ाने में काम आएगी।