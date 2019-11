कमाने गए युवक की लाश लौटी तो सन्न रह गया परिवार

भीलवाडा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के बगवास कस्बे के समीप खाई में शुक्रवार रात बाइकों की आने— सामने आने पर भिडन्त होने से एक बाइक सवार पीपलून्द निवासी हेमराज आयु 29 वर्ष पिता घीसू धोबी खाई में जा गिरा। पीछे बाइक पर आ रहे साथियों ने उसे तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार सुबह हेमराज का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। Young man's painful death by falling into the abyss in bhilwara

युवक हेमराज शुक्रवार रात को 12 बजे अपने साथियों के साथ एक निजी जमीन पर खुदाई करने गए थे। वहां से लौटते समय फतेहपुर गांव के बाहर पुलिया के निकट बाइक के सामने एक अन्य बाइक आकर भिड गई। हेमराज उछल कर सडक किनारे खाई में जा गिरा। जहां पत्थर पडे होने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। पीछे से आ रही बाइक पर साथी घटना स्थल पर पहुंचे तो हेमराज को खाई में से निकाला। उसे तत्काल जहाजपुर स्थित राजकीय चिकित्सालय ले गए। जहां से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। भिडन्त के दौरान सामने वाली बाइक सवार के कुछ खरोचें आई।

मृतक हेमराज के परिवार में उसके माता —पिता, भाई, पत्नि व दो बेटे हैं। Young man's painful death by falling into the abyss in Bhilwara